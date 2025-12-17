Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черемушкин сказал, как может проходить лечение Алдонина от рака в Германии

Алдонин лечится в Германии от рака поджелудочной железы. Врач-онколог сказал, какие особенности есть в лечении за рубежом.

Источник: Аргументы и факты

Бывший игрок сборной России по футболу и московского ЦСКА Евгений Алдонин проходит в Германии лечение от рака поджелудочной железы. На днях он сообщил, что врачи разрешили ему прогулки и небольшие физические нагрузки.

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал об особенностях лечения в Германии.

«Лечить можно в рамках стандартов. Могут быть индивидуальные отступы в зависимости от кучи всяких причин, начиная от состояния организма и заканчивая переносимостью или непереносимостью лечения», — сказал Черемушкин.

По его словам, в Германии лечение может проходить в крупном центре, в котором будет всё.

«Чтобы больному, условно, не приходилось ездить на КТ в другой город. В Европе хороший уровень медицины. Есть, конечно, свои нюансы, что запись на первичный прием может быть через полгода после обращения. Но если за больного взялись, то лечение будет полноценным и качественным», — подытожил врач.

При этом Черемушкин отметил, что шансы выйти в ремиссию при раке поджелудочной железы довольно низкие.

В конце ноября пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что у Алдонина обнаружили тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Был объявлен сбор денежных средств. В ЦСКА уточнили, что у 45-летнего спортсмеа онкология в тяжелой стадии.