Черемушкин сказал, как может проходить лечение Алдонина от рака в Германии

Бывший игрок сборной России по футболу и московского ЦСКА Евгений Алдонин проходит в Германии лечение от рака поджелудочной железы. На днях он сообщил, что врачи разрешили ему прогулки и небольшие физические нагрузки.
Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал об особенностях лечения в Германии.
«Лечить можно в рамках стандартов. Могут быть индивидуальные отступы в зависимости от кучи всяких причин, начиная от состояния организма и заканчивая переносимостью или непереносимостью лечения», — сказал Черемушкин.
По его словам, в Германии лечение может проходить в крупном центре, в котором будет всё.
«Чтобы больному, условно, не приходилось ездить на КТ в другой город. В Европе хороший уровень медицины. Есть, конечно, свои нюансы, что запись на первичный прием может быть через полгода после обращения. Но если за больного взялись, то лечение будет полноценным и качественным», — подытожил врач.
При этом Черемушкин отметил, что шансы выйти в ремиссию при раке поджелудочной железы довольно низкие.
В конце ноября пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что у Алдонина обнаружили тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Был объявлен сбор денежных средств. В ЦСКА уточнили, что у 45-летнего спортсмеа онкология в тяжелой стадии.