Лурье ответит Долиной в новом выпуске «Пусть говорят» на Первом канале

Первый канал анонсировал выпуск программы «Пусть говорят» с участием Полины Лурье, купившей квартиру у певицы Ларисы Долиной. В эфире она намерена ответить артистке, которая ранее обещала вернуть ей деньги, но не соглашалась отдать недвижимость.
— В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале — продолжение истории по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Смотрите новый выпуск 17 декабря в 19:45. Впервые в студии появится покупатель жилья — Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки, — сообщается на сайте.
5 декабря в эфире передачи «Пусть говорят» Долина решила вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Она намерена сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря. Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Певица на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.
Светлана Свириденко, адвокат Лурье, после решения Верховного суда не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки». Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».