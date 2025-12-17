Дворец, квартиры в Латвии, Лефортово: где будет жить Долина после выселения

Верховный суд РФ 16 декабря признал 35-летнюю Полину Лурье собственницей скандальной пятикомнатной квартиры в Хамовниках, которую она купила у российской певицы Ларисы Долиной.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решила отменить ранее принятые по делу судебные акты, квартиру оставить покупательнице Полине Лурье. Кроме того, в ближайшее время нижестоящему суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной.
Адвокат артистки во время судебного процесса попыталась уклончиво ответить на вопрос о том, есть ли у Долиной и ее семьи еще жилье, кроме спорной квартиры, однако после небольшого колебания признала, что квартира в Хамовниках у артистки не единственная.
Как будет проходить процесс выселения Долиной из квартиры и куда она может переехать — в материале aif.ru.
В чем суть спора?
Конфликт получил широкий общественный резонанс весной 2025 года, когда Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице, матери-одиночке Полине Лурье, и признал сделку по продаже квартиры недействительной. Певица утверждала, что стала жертвой мошенников и подписала документы под давлением третьих лиц.
В результате право собственности на жилье вернулось к Долиной, а Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Отметим, что 35-летняя Лурье одна воспитывает двоих детей.
После этого на Долину обрушилась волна хейта, ее концерты начали отменять, а компании стали прекращать сотрудничество. На фоне этого артистка сделала публичное заявление, в рамках которого пообещала вернуть Лурье 112 миллионов рублей, которые последняя отдала за квартиру.
Певица при этом не обозначила сроки возвращения денег, а также так и не связалась с покупательницей квартиры после своего заявления. Адвокат Лурье Светлана Свириденко подала жалобу в Верховный суд РФ.
16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу и постановил отменить ранее принятые по делу судебные акты.
Особняк в Подмосковье и пруд с карпами.
После выселения из квартиры Долина может переехать в свой особняк в Подмосковье. Четырехэтажный коттедж площадью около 660 кв. метров в подмосковном поселке Славино расположен примерно в 40 км от МКАД.
На участке находится дом поменьше, где проживает дочь артистки Ангелина и внучка Александра, которые пока что прописаны еще и в той самой квартире в Хамовниках.
Возле дома есть сад, беседки и пруд с карпами. Информация об этом особняке стала публичной после выяснения, что Долина много лет не платила за него налоги.
Квартиры в Юрмале.
Также у певицы есть имущество за рубежом. В 2011 году она приобрела две квартиры в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция» в Юрмале (Латвия), стоимость которых оценивается примерно в 96 млн рублей.
Ей также принадлежат два земельных участка в этой стране. Однако в Латвию артистка, вероятнее всего, переехать не сможет. Ранее Лариса Долина заявила, что не может попасть в Юрмалу из-за санкций.
Три квартиры в Москве.
В Москве Долиной принадлежит как минимум три квартиры: в районах Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площадь первых двух составляет до 60 кв. метров, третьей — почти 95 кв. метров. Ранее у артистки была также квартира в Басманном районе (187,8 кв. метров), но она была продана в 2013 году.
Четвертой квартирой была та, что находится в Хамовниках. Но теперь она принадлежит Лурье.
Напомним, пятикомнатная квартира площадью 236 кв. метров в Ксеньинском переулке имеет овальный холл с колоннами и массивными люстрами, спальни с гардеробными, отдельный санузел для детской, ванную комнату с декоративным панно и объединенную с кухней гостиную.
Может ли Долина обжаловать решение Верховного суда?
Во время судебного заседания поднимался вопрос о прописке дочери и несовершеннолетней внучки Долиной в спорной квартире. В ответ на это адвокат Полины Лурье — Светлана Свириденко — сообщила, что у артистки есть, как минимум, загородный дом и еще одна квартира в Москве.
Долгое время в квартире в Хамовниках Долина проживала вместе с дочкой и внучкой, но во время судебного заседания выяснилось, что некоторое время назад последние съехали от артистки и теперь приходят только в качестве гостей.
Дочка и внучка, напомним, живут в одном из домов на участке Долиной в Подмосковье.
«Решение Верховного суда Лариса Долина и ее адвокаты обжаловать не могут. Решение состоит из двух частей. Отдельно по иску Долиной о признании сделки недействительной и отдельно по иску Лурье о выселении Долиной и членов ее семьи. По первому основному иску Долиной полностью отказали, то есть договор купли-продажи остается в силе», — пояснил в беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский.
Как будут выселять Долину?
Хаминский также объяснил, что последует за решением Верховного суда.
«Что касается встречного иска Лурье по выселению Долиной и членов ее семьи. Ни один из ранее состоявшихся судов не призывал в качестве третьих лиц со стороны Ларисы Долиной зарегистрированных в квартире дочь и несовершеннолетнюю внучку певицы. Так как в этой части решение касается прав и обязанностей третьих лиц, то они должны быть привлечены к делу, должны быть установлены обстоятельства, в том числе, где они будут жить. Именно поэтому Верховный суд спустил исковое заявление Лурье на рассмотрение в Мосгорсуд», — пояснил эксперт.
Хаминский добавил, что предстоящий судебный процесс по выселению Долиной из квартиры не затянется надолго, поскольку вопрос о месте проживания родственников Долиной уже поднимался.