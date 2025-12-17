Дворец, квартиры в Латвии, Лефортово: где будет жить Долина после выселения

Адвокат артистки во время судебного процесса попыталась уклончиво ответить на вопрос о том, есть ли у Долиной и ее семьи еще жилье, кроме спорной квартиры, однако после небольшого колебания признала, что квартира в Хамовниках у артистки не единственная.