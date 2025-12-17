Подготовка праздничного городка завершается на площади Ленина в Хабаровске

— Я уже более 20 лет занимаюсь созданием ледовых скульптур, — рассказывает мастер Антон. — Для работы использую самые разные инструменты: пилы, фрезы, стамески. Этой самодельной, например, уже 20 лет — до сих пор мне служит верой и правдой. А вот эта — известного китайского производителя. А вообще, все инструменты — специализированные, в обычном магазине не купишь — их создают определенные компании.