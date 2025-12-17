Подготовка праздничного городка завершается на площади Ленина в Хабаровске

К финальным работам по оформлению новогоднего пространства приступили на площади имени Ленина в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на центральный праздничный городок завезли глыбы льда, из которых мастера создадут хрупкие фигуры. В этом году ледовые художники вырежут главных новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку, символы региона — медведя и тигра, а также логотип Хабаровского края и поздравительную надпись с символом наступающего года.
Трудятся над созданием композиций два мастера. Рассказывают: опыт в этом деле у них весомый, поэтому сложностей они не испытывают — в помощь идут знания и отработанная годами техника.
— Я уже более 20 лет занимаюсь созданием ледовых скульптур, — рассказывает мастер Антон. — Для работы использую самые разные инструменты: пилы, фрезы, стамески. Этой самодельной, например, уже 20 лет — до сих пор мне служит верой и правдой. А вот эта — известного китайского производителя. А вообще, все инструменты — специализированные, в обычном магазине не купишь — их создают определенные компании.
Самое главное при работе со льдом — острый инструмент, заточенный под правильным углом. Кстати, если в завезенной глыбе есть замерзший песок, он существенно тупит орудие. Именно поэтому, а также затем, чтобы ледовый блок отличался прозрачностью, его подготовке уделяется особенное внимание.
— Для изготовления фигур используется именно озерный лед. Специалисты, занимающиеся подготовкой блоков, очищают поверхность от излишнего снега, чтобы не было большого слоя шуги. Иногда даже требуется вскрыть озеро, чтобы лед наморозился заново, — говорит ледовый скульптор. — А бывает, как в прошлом сезоне: выпавший снег продавил недавно образовавшийся лед на поверхности водоема, поэтому образовалась довольно широкая мутная часть — практически половина блока составляла шуга.
Однако лед — материал природный, поэтому мастера работают с разными вариациями замерзшей воды. Главное, чтобы ко времени, когда в городе приступают к новогодним оформлениям, успел наморозиться нужный объем льда, оптимально — около 40 см, а, например, больше 50 см — уже хуже, ведь пилить такие блоки сложно.
Помимо создания ледовых фигур на площади завершаются последние приготовления. Специалисты устанавливают тематические инсталляции, посвященные природным чудесам Хабаровского края, позже здесь утрамбуют снег, чтобы поверхность площади стала удобной для гуляющих. Завершить работы планируют к 25 декабря.