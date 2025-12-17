За каждым портретом — судьба: в Красноярске открылась выставка о героях СВО

Михаил Котюков поблагодарил организаторов проекта и отметил, что художникам удалось передать характеры героев, показать их силу духа, стойкость, самоотверженность. «За каждым портретом — судьба. Запечатлеть историю, сохранить и передать молодёжи — это абсолютно правильная и нужная сегодня работа. Это бесценно, это и есть патриотизм. Я не сомневаюсь, что здесь будет много гостей. Люди будут выходить отсюда и с пищей для размышлений, и с гордостью за нашу страну», — сказал губернатор.