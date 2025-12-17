За каждым портретом — судьба: в Красноярске открылась выставка о героях СВО

На холстах запечатлены лица военнослужащих, которых встречали участники агитбригады «Всё для Победы!» во время поездок в Луганскую и Донецкую Народные Республики, во время концертов в зоне боевых действий: на полигонах, в медицинских ротах, боевых подразделениях и полевых госпиталях.
Ознакомиться с экспозицией можно в Галерее «Академия» на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 195. Это первая из трех масштабных выставок краевого художественного проекта «Герои. Надежда. Голоса».
17 декабря в Доме художника (пр. Мира, 56) откроется экспозиция «Территория надежды», а 12 февраля 2026 года в галерее «Академия» начнет работу третья, заключительная выставка проекта — «Молодые голоса».
Михаил Котюков поблагодарил организаторов проекта и отметил, что художникам удалось передать характеры героев, показать их силу духа, стойкость, самоотверженность. «За каждым портретом — судьба. Запечатлеть историю, сохранить и передать молодёжи — это абсолютно правильная и нужная сегодня работа. Это бесценно, это и есть патриотизм. Я не сомневаюсь, что здесь будет много гостей. Люди будут выходить отсюда и с пищей для размышлений, и с гордостью за нашу страну», — сказал губернатор.
Художник Сергей Назаров, который побывал в зоне боевых действий в составе агитбригады, отметил, что для создания военных портретов очень важна искренность и правда: «Нужно поговорить с ребятами, заглянуть в глаза, посмотреть их отношения между собой. Что-то нарисовать и показать им, посмотреть, одобрят ли они сами. Только тогда ты имеешь право попробовать проникнуть через эти глаза и показать, что они пережили».
Организатор и художественный руководитель проекта «СВОя флешка» Наталья Горячева выразила уверенность, что открытие выставки послужит примером для художников не только Красноярского края, но и всей России, подтолкнёт их прославлять подвиг защитников Отечества, бойцов специальной военной операции.
Вход на все выставки свободный.