В Красноярском крае спасатели выедут на поиски двух пропавших рыбаков

В Казачинском районе на Енисее пропали двое мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае спасатели Лесосибирской спасательной станции выедут на поиски двух пропавших рыбаков. Заявку на это оставили сотрудники полиции. Известно, что двое мужчин пропали в акватории Енисея в Казачинском районе еще в конце октября.

Одному из них 61 год, второму 44 года. Возможно, они являются близкими родственниками.

Добавим, что спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения выехали на поиски 46-летнего мужчины, утонувшего 16 декабря в водоеме около деревни Малый Имбеж Партизанского района.