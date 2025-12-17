В Красноярском крае спасатели выедут на поиски двух пропавших рыбаков

В Красноярском крае спасатели Лесосибирской спасательной станции выедут на поиски двух пропавших рыбаков. Заявку на это оставили сотрудники полиции. Известно, что двое мужчин пропали в акватории Енисея в Казачинском районе еще в конце октября.
Одному из них 61 год, второму 44 года. Возможно, они являются близкими родственниками.
Добавим, что спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения выехали на поиски 46-летнего мужчины, утонувшего 16 декабря в водоеме около деревни Малый Имбеж Партизанского района.