В Красноярском крае спасатели выедут на поиски двух пропавших рыбаков

В Красноярском крае спасатели Лесосибирской спасательной станции выедут на поиски двух пропавших рыбаков. Заявку на это оставили сотрудники полиции. Известно, что двое мужчин пропали в акватории Енисея в Казачинском районе еще в конце октября.