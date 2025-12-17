1,5 тысячи учреждений Хабаровского края организуют детский отдых на каникулах

В предстоящие новогодние каникулы в Хабаровском крае для детей будет организована масштабная программа отдыха и развлечений. Планируется задействовать более 1,5 тысячи учреждений — школы, лагеря, центры допобразования, культуры и спорта, которые примут в общей сложности около 127 тысяч юных жителей региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Особое внимание уделяется оздоровительным лагерям. Свои двери откроют 118 лагерей, в том числе пять загородных («Созвездие», «Энергетик», «Шарголь», «Металлург», «Олимп»), где отдохнут более 14 тысяч детей. Помимо этого, ребят ждут традиционные утренники, театрализованные представления и спортивные соревнования. Для лучших из лучших — победителей олимпиад и творческих конкурсов —
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю уже направило во все профильные министерства и муниципалитеты рекомендации по усилению профилактических мер. Цель — не допустить вспышек ОРВИ, гриппа и внебольничных пневмоний в период массовых мероприятий. Для контроля запланировано 54 профилактических визита в места проведения праздников, а также 300 проверок в торговых точках, где будут продаваться сладкие новогодние подарки. Лабораторные исследования образцов уже начались: на 11 декабря отобрано 10 подарков для анализа. Ситуация остается на постоянном контроле надзорного ведомства, чтобы каникулы для детей прошли не только весело, но и безопасно.