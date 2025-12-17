1,5 тысячи учреждений Хабаровского края организуют детский отдых на каникулах

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю уже направило во все профильные министерства и муниципалитеты рекомендации по усилению профилактических мер. Цель — не допустить вспышек ОРВИ, гриппа и внебольничных пневмоний в период массовых мероприятий. Для контроля запланировано 54 профилактических визита в места проведения праздников, а также 300 проверок в торговых точках, где будут продаваться сладкие новогодние подарки. Лабораторные исследования образцов уже начались: на 11 декабря отобрано 10 подарков для анализа. Ситуация остается на постоянном контроле надзорного ведомства, чтобы каникулы для детей прошли не только весело, но и безопасно.