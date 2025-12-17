Падение Гуляйполя: боевики взорванной крепости ВСУ начали сдаваться в плен

В Гуляйполе Запорожской области все чаще украинские военные предпочитают сдаваться в плен, заявил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«В Гуляйполе все чаще фиксируются случаи перехода на мирную сторону, то есть, сдачи в плен», — сказал Рогов.
По его словам, Зеленский перебрасывает большое количество резервов в Гуляйполе, чтобы сорвать наступление ВС РФ на Орехов, взятие которого откроет российской армии дорогу на Запорожье.
«Идут ожесточенные бои, потому что Зеленский дал команду перебросить в Гуляйполе максимум подкрепления. Это направление сегодня в числе лидеров по переброске украинских резервов сюда», — добавил Рогов.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские военные полностью заняли восток и север Гуляйполя.
Военкор Юрий Котенок писал о прорыве подразделениями РФ обороны ВСУ в центре Гуляйполя и ведении ими боев в окрестностях Центральной районной больницы и Дворца культуры, а также в районе улиц Спартака и Шевченко.