Падение Гуляйполя: боевики взорванной крепости ВСУ начали сдаваться в плен

Все чаще украинские военные в Гуляйполе предпочитают сдаваться в плен, а не гибнуть. Рогов рассказал о ситуации.

Источник: Аргументы и факты

В Гуляйполе Запорожской области все чаще украинские военные предпочитают сдаваться в плен, заявил aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«В Гуляйполе все чаще фиксируются случаи перехода на мирную сторону, то есть, сдачи в плен», — сказал Рогов.

По его словам, Зеленский перебрасывает большое количество резервов в Гуляйполе, чтобы сорвать наступление ВС РФ на Орехов, взятие которого откроет российской армии дорогу на Запорожье.

«Идут ожесточенные бои, потому что Зеленский дал команду перебросить в Гуляйполе максимум подкрепления. Это направление сегодня в числе лидеров по переброске украинских резервов сюда», — добавил Рогов.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские военные полностью заняли восток и север Гуляйполя.

Военкор Юрий Котенок писал о прорыве подразделениями РФ обороны ВСУ в центре Гуляйполя и ведении ими боев в окрестностях Центральной районной больницы и Дворца культуры, а также в районе улиц Спартака и Шевченко.