Верховный суд огласил решение по делу Долиной: кому достанутся деньги и квартира

Ранее представитель певицы подала ходатайство в Верховный суд с просьбой о проведении заседания 16 декабря в закрытом режиме. Однако коллегия судей ответила отказом. Ходатайство было отклонено. Лариса Долина пыталась самостоятельно решить вопрос с Полиной Лурье. В частности, она предлагала выплатить пострадавшей сумму в более чем 100 миллионов рублей за квартиру. Однако покупательница отказалась. Решение пришлось принимать Верховному суду. Лариса Долина не приехала на заседание, однако этому есть объяснение. Певица днем обучала детей, а вечером выступала для записи новогоднего шоу. Артистку не «отменили», она продолжает сниматься для федеральных каналов.