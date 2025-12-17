Верховный суд огласил решение по делу Долиной: кому достанутся деньги и квартира

Во вторник, 16 декабря, прошло заседание по делу певицы Ларисы Долиной. Верховный суд по итогам слушания отменил все решения нижестоящих инстанций о возвращении артистке квартиры в центре Москвы. Недвижимость окончательно перейдет покупательнице Полине Лурье. Такое решение огласил судья.
При этом пока не ясно, когда Лариса Долина должна освободить квартиру Полине Лурье. Суд рассмотрит иск о принудительном выселении в ближайшее время, сообщила инстанция.
«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье», — вынес вердикт судья.
В настоящее время Лариса Долина и ее внучка продолжают жить в проданной квартире. Они смогут там оставаться до решения суда второй инстанции, заявил ВС.
Отмечается, что решение Верховного суда вступает в силу немедленно. Стоит также отметить, что во время заседания прокурор выступил против принудительного выселения Ларисы Долиной из квартиры.
Сама певица на суд не явилась. Покупательница квартиры прибыла на заседание вместе с адвокатом.
Звезда эстрады Филипп Киркоров прокомментировал ситуацию вокруг Ларисы Долиной. Он назвал ее великой певицей. По мнению «Короля эстрады», с артисткой произошла нестандартная ситуация. При этом он счел недопустимыми «проклятия», которые сейчас насылают на певицу. Филипп Киркоров объяснил негативные слова в адрес Ларисы Долиной завистью.
Ранее представитель певицы подала ходатайство в Верховный суд с просьбой о проведении заседания 16 декабря в закрытом режиме. Однако коллегия судей ответила отказом. Ходатайство было отклонено. Лариса Долина пыталась самостоятельно решить вопрос с Полиной Лурье. В частности, она предлагала выплатить пострадавшей сумму в более чем 100 миллионов рублей за квартиру. Однако покупательница отказалась. Решение пришлось принимать Верховному суду. Лариса Долина не приехала на заседание, однако этому есть объяснение. Певица днем обучала детей, а вечером выступала для записи новогоднего шоу. Артистку не «отменили», она продолжает сниматься для федеральных каналов.