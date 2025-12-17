В Советском парке Омска открылся каток

Как сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска», на катке есть тёплый павильон, где можно переобуться и погреться. Также работает прокат коньков: 500 рублей для взрослых и 450 рублей для детей (включая стоимость выхода на лёд). Если вы пришли со своими коньками, то за вход нужно заплатить 400 рублей, но время на льду не ограничено — катание безлимитное.