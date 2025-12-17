ВС РФ сорвали попытки ВСУ приблизиться к освобождённому Купянску

Российские военные сорвали попытки Вооружённых сил Украины приблизиться к освобождённому Купянску в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА выявили перемещение мелких групп украинских солдат. Удар нанесли артиллеристы группировки войск «Запад».
«Артиллерийские расчёты 121-го мотострелкового полка группировки войск “Запад”, действующие на купянском направлении в Харьковской области, пресекли перемещение групп ВСУ, пытающихся подойти к населённым пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что был задйствован самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Получив команду, он выдвинулся на огневую позицию.
«Наведение на цели и корректировка стрельбы выполнялась с применением разведывательного БПЛА. Безопасность боевой работы САУ обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что в Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения украинских диверсантов под Купянском.