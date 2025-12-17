Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску

Артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали попытки украинских военных приблизиться к освобожденному Купянску. Об этом в среду, 17 декабря, сообщило Министерство обороны РФ.

Артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали попытки украинских военных приблизиться к освобожденному Купянску. Об этом в среду, 17 декабря, сообщило Министерство обороны РФ.

— Артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад», действующие на Купянском направлении в Харьковской области, пресекли перемещение групп ВСУ, которые пытались подойти к населенным пунктам Радьковка, Московка и Соболевка Харьковской области, — сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Российские военные нанесли удар по цеху сборки и хранения ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ также поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.

В этот же день российские войска зачистили от украинских формирований населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Освобождением занимались подразделения группировки войск «Запад».