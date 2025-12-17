Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омским школьникам повысили минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам

Минимум по русскому языку и математике остался прежним.

Источник: РИА "Новости"

Минобрнауки России утвердило минимальные баллы, на которые необходимо сдать ЕГЭ в 2026/2027 учебном году, чтобы поступить в подведомственные министерству вузы.

Из опубликованного приказа следует, что русский язык, математику профильного уровня, литературу, биологию, историю, иностранный язык, химию и географию нужно сдать минимум на 40 баллов. По физике теперь нужно набрать не менее 41 балла, по обществознанию — 45 баллов, по информатике — 46 баллов.

Таким образом. по шести предметам минимальные баллы выросли: по информатике и физике на 2 балла, по биологии и химии — на 1 балл, по истории — на 4 балла, по иностранному языку — сразу на 10 баллов.

Напомним, ранее стали известны даты, в которые омским школьникам предстоит сдавать ЕГЭ в 2026 году.