Стало известно, какие баллы ЕГЭ откроют путь в вузы Минобрнауки

Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные университеты на 2026/2027 учебный год. По ряду дисциплин требования выросли, что изменит условия приема для части абитуриентов.
Согласно утвержденным параметрам, повышение затронуло сразу 6 предметов. По информатике минимальный порог увеличен с 44 до 46 баллов. По физике планка поднята с 39 до 41 балла. История прибавила сразу 4 балла — с 36 до 40. Аналогичное значение установлено по иностранному языку, где ранее требовалось 30 баллов. По химии и биологии минимальный результат увеличен на 1 балл — с 39 до 40.
Вместе с тем по ряду ключевых дисциплин требования оставлены без изменений. Для поступления по-прежнему необходимо набрать не менее 40 баллов по русскому языку, математике профильного уровня, литературе и географии. Минимум по обществознанию сохранен на отметке 45 баллов.
В ведомстве указывали, что пересмотр пороговых значений связан с задачей повышения качества высшего образования, включая обучение на платной основе. Новые требования сформированы по итогам анализа приемной кампании 2025/2026 учебного года.
По оценке министерства, изменения затронут около 1% абитуриентов, планирующих поступление в вузы, находящиеся в ведении Минобрнауки России.
Ранее Минобрнауки РФ заявило, что полного запрета на прием абитуриентов на коммерческие места в вузы с низким средним баллом ЕГЭ вводить не планируется. Речь идет об учебных заведениях, где показатель поступивших опускается ниже 50 баллов.
В ведомстве уточнили, что ограничения будут точечными и затронут около 10% направлений подготовки. Полного закрытия платного набора для таких вузов не предполагается. Меры носят корректирующий характер и направлены на отдельные специальности.
В перечень направлений, которые могут попасть под ограничения, включены бизнес-информатика, торговое дело, товароведение, юриспруденция, психология и ряд других программ. Эти специальности, по оценке министерства, демонстрируют наиболее проблемные показатели по качеству набора на платной основе.
