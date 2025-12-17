Стало известно, какие баллы ЕГЭ откроют путь в вузы Минобрнауки

Согласно утвержденным параметрам, повышение затронуло сразу 6 предметов. По информатике минимальный порог увеличен с 44 до 46 баллов. По физике планка поднята с 39 до 41 балла. История прибавила сразу 4 балла — с 36 до 40. Аналогичное значение установлено по иностранному языку, где ранее требовалось 30 баллов. По химии и биологии минимальный результат увеличен на 1 балл — с 39 до 40.