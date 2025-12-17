В России хотят ввести допуск к социальным сетям с 16 лет

В России могут ввести возрастной ценз для допуска в социальные сети. Предложение озвучил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», — сказал Машаров РИА Новости.
Также он считает целесообразным блокировку онлайн-игр, чьи производители отказываются регистрироваться в российской юрисдикции, и рамочное регулирование технологий ИИ.
Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон хочет запретить доступ к соцсетям детям до 15−16 лет.
Тем временем в Австралии уже ввели запрет на использование социальных сетей детьми и подростками.
Также сообщалось, что депутаты Европейского парламента поддержали предложение запретить детям младше 13 лет доступ к соцсетям.