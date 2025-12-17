Адвокат объяснил, что заставило суд Парижа встать на российскую сторону в деле Google: но изменений в отношениях ждать не стоит

Правовые нормы заставили парижский суд встать на сторону России в деле Google. Об этом РИА Новости заявил партнёр адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян.
Однако, добавил адвокат, признание решения российского суда во Франции не означает перемены в отношениях между странами. Потому что суть спора весьма банальная, а спор — коммерческий. Перед банкротством акционер вывел из должника деньги в виде дивидендов.
«Такие сделки считаются недействительными в большинстве развитых правопорядков, и признание их таковыми относится именно к компетенции государственного суда», — сказал юрист.
Напомним, в октябре этого года Верховный суд ЮАР впервые поддержал исполнение решения московского арбитража в пользу российской «дочки» Google по делу о банкротстве.
По данным службы судебных приставов на конец июля этого года, долг американской компании Google LLC перед российскими властями существенно увеличился и на июнь 2025 года достиг 27,2 миллиарда рублей.