Адвокат объяснил, что заставило суд Парижа встать на российскую сторону в деле Google: но изменений в отношениях ждать не стоит

РИАН: Правовые нормы вынудили суд Парижа встать на сторону РФ в деле Google.

Источник: Комсомольская правда

Правовые нормы заставили парижский суд встать на сторону России в деле Google. Об этом РИА Новости заявил партнёр адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян.

Однако, добавил адвокат, признание решения российского суда во Франции не означает перемены в отношениях между странами. Потому что суть спора весьма банальная, а спор — коммерческий. Перед банкротством акционер вывел из должника деньги в виде дивидендов.

«Такие сделки считаются недействительными в большинстве развитых правопорядков, и признание их таковыми относится именно к компетенции государственного суда», — сказал юрист.

Напомним, в октябре этого года Верховный суд ЮАР впервые поддержал исполнение решения московского арбитража в пользу российской «дочки» Google по делу о банкротстве.

По данным службы судебных приставов на конец июля этого года, долг американской компании Google LLC перед российскими властями существенно увеличился и на июнь 2025 года достиг 27,2 миллиарда рублей.