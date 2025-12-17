Раскрыто, как именно начинается гонконгский грипп

Медики назвали первые признаки гонконгского гриппа, с которыми уже сталкиваются россияне. Заболевание отличается резким стартом и быстро выводит человека из рабочего состояния.
Как сообщила кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева, инфекция начинается внезапно. Температура у заболевшего сразу поднимается выше 38 . С первых часов появляются выраженный озноб, ломота в мышцах и суставах, сильная головная боль. Характерным симптомом становится болезненность при движении глаз. У части пациентов развивается сухой кашель.
При этом в Роспотребнадзоре ранее отмечали, что подавляющее большинство случаев гриппа в стране протекают без тяжелых осложнений. По данным ведомства, до 99,5% диагнозов относятся к легкой и средней степени тяжести.
Вместе с тем специалисты указывают на группы риска. 13 декабря академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что поводов для паники из-за гонконгского гриппа нет, однако заболевание может представлять опасность для отдельных категорий граждан.
В первую очередь осторожность рекомендуется людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Именно у них инфекция способна протекать тяжелее и требовать более пристального медицинского контроля.
