В Новосибирске поймали 32 нелегальных мигранта в ходе рейда

32 иностранных гражданина были доставлены в полицию. По результатам проверки было составлено 37 административных протоколов. Нарушения касались в основном несоблюдения правил и режима пребывания на территории России, в том числе пребывания без подтверждающих документов. Также были привлечены к административной ответственности лица, предоставившие жилье мигрантам, находившимся в стране с нарушением законодательства.