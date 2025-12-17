Ричмонд
В Новосибирске поймали 32 нелегальных мигранта в ходе рейда

В Новосибирске в результате рейда в полицию попали 32 мигранта. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» прошло в Октябрьском районе по адресам проживания иностранцев. Рейд проводился при поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии региона.

32 иностранных гражданина были доставлены в полицию. По результатам проверки было составлено 37 административных протоколов. Нарушения касались в основном несоблюдения правил и режима пребывания на территории России, в том числе пребывания без подтверждающих документов. Также были привлечены к административной ответственности лица, предоставившие жилье мигрантам, находившимся в стране с нарушением законодательства.

Операция «Нелегальный мигрант» в Новосибирской области продолжается.