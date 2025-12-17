Онкобольным в Приморье полностью компенсируют проезд к месту лечения

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики края, раньше такая помощь предоставлялась только малоимущим пациентам и имела лимит — не больше 20 тысяч рублей в год. Теперь условия меняются. С 1 января 2026 года компенсацию будут выплачивать без ограничения по количеству поездок и независимо от доходов пациента.