Онкобольным в Приморье полностью компенсируют проезд к месту лечения

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае ввели новую меру социальной поддержки для жителей с онкологическими заболеваниями. Речь идет о компенсации расходов на проезд к месту лечения, если медицинская помощь оказывается за пределами постоянного места проживания пациента. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Законопроект приняли сразу в трех чтениях на заседании Законодательного собрания Приморского края в среду, 17 декабря. Согласно новым правилам, онкологические пациенты смогут получать полную компенсацию стоимости проезда в общественном междугороднем транспорте, а также в поездах дальнего следования. Деньги будут возвращать за поездки на консультации, обследования и лечение.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики края, раньше такая помощь предоставлялась только малоимущим пациентам и имела лимит — не больше 20 тысяч рублей в год. Теперь условия меняются. С 1 января 2026 года компенсацию будут выплачивать без ограничения по количеству поездок и независимо от доходов пациента.

По оценкам властей, новая мера поддержки затронет около 600 жителей края, которым регулярно приходится выезжать в другие населенные пункты за специализированной медицинской помощью.