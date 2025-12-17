Warner Bros. Discovery советует акционерам отклонить предложение Paramount

«Компания Warner Bros. Discovery готовится уже в среду сообщить своим акционерам о необходимости отклонить последнее предложение Paramount и планирует рекомендовать им поддержать существующее соглашение с Netflix», — говорится в сообщении.
По данным издания, руководство намерено объяснить инвесторам преимущества партнёрства с Netflix и призвать поддержать уже согласованные условия. Источники отмечают, что соответствующее уведомление акционеры могут получить в ближайшее время.
В Paramount считают своё предложение более выгодным. Компания указывает, что условия Netflix выглядят менее определёнными и предполагают сложную и длительную процедуру согласований с регуляторами. В Paramount также заявляют, что за 12 недель направили Warner Bros. Discovery шесть предложений, но не получили содержательного ответа.
По информации WSJ, Paramount планирует обратиться напрямую к акционерам и совету директоров Warner Bros. Discovery. В компании рассчитывают убедить инвесторов рассмотреть альтернативный вариант сделки.
В начале декабря появилась информация о переговорах Warner Bros. Discovery Inc. о продаже кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Позднее Netflix объявил о договорённости по приобретению активов Warner Bros. по цене 27,75 доллара за акцию, оценив бизнес в 72 млрд долларов, а общую стоимость предприятия — в 82,7 млрд долларов. После этого Paramount Skydance заявил о готовности выкупить Warner Bros. Discovery на более выгодных условиях, предложив сумму в 108 млрд долларов.
