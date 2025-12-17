Warner Bros. Discovery советует акционерам отклонить предложение Paramount

В начале декабря появилась информация о переговорах Warner Bros. Discovery Inc. о продаже кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Позднее Netflix объявил о договорённости по приобретению активов Warner Bros. по цене 27,75 доллара за акцию, оценив бизнес в 72 млрд долларов, а общую стоимость предприятия — в 82,7 млрд долларов. После этого Paramount Skydance заявил о готовности выкупить Warner Bros. Discovery на более выгодных условиях, предложив сумму в 108 млрд долларов.