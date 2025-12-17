Сразу семь рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 17 декабря. С опозданием прилетят самолеты из Саратова, Иркутска, Якутска, Мирного, Магадана и два из Нерюнгри. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Так, одна из самых долгих задержек наблюдается у рейса Саратов — Новосибирск. Он должен был приземлиться в Толмачево еще в 05:55, но сейчас его прилет ожидается в 12:29. Также долгая задержка у рейса Магадан — Новосибирск. Его прилет перенесли с 11:50 на 17:51.
Рейс из Иркутска прилетит не в 08:25, как указано в расписании, а в 11:46, из Якутска — вместо 09:30 в 10:25, из Мирного — не в 11:45, а в 12:05. Прилет одного рейса из Нерюнгри перенесли с 10:15 на 10:45, второго — с 16:50 на 18:30.