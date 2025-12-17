Семь рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево

Рейс из Иркутска прилетит не в 08:25, как указано в расписании, а в 11:46, из Якутска — вместо 09:30 в 10:25, из Мирного — не в 11:45, а в 12:05. Прилет одного рейса из Нерюнгри перенесли с 10:15 на 10:45, второго — с 16:50 на 18:30.