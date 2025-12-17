Снег, похолодание и гололед: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Башкирии в середине недели

Метеорологи Башгидрометцентра представили прогноз погоды на ближайшие три дня, с 17 по 19 декабря. Так, сегодня, днем местами пройдет снегопад, а температура воздуха опустится до −7…-12 градусов.
В среду, 18 декабря, ожидается небольшой снег, днем в некоторых районах вероятен гололед. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем усилится до умеренного. Ночные температуры −10…-15 градусов, до −21 при прояснениях, дневные — −3…-8 градусов.
В четверг, 19 декабря, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможны гололед, отложения мокрого снега на проводах и деревьях, а также снежные заносы и гололедица на дорогах. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Ночью −4…-9 градусов, днем около 0…-5 градусов.
