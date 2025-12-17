Снег, похолодание и гололед: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Башкирии в середине недели

В четверг, 19 декабря, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможны гололед, отложения мокрого снега на проводах и деревьях, а также снежные заносы и гололедица на дорогах. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Ночью −4…-9 градусов, днем около 0…-5 градусов.