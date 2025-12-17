Штурм мертвецов: кладбище у Купянска стало полем самой страшной битвы

«Противник пытается атаковать и организовать контрнаступление. Боестолкновения идут уже несколько дней. Наши подразделения здесь могут применять различные тактики и приемы. Это может быть и отход от заранее закрепленных на вспомогательные позиции, чтобы потом совершить маневр и ударить по флангу противника. Это не значит, что мы отступаем и теряем какие-то рубежи, это тактический ход, маневр», — пояснил Геннадий Алехин в беседе с aif.ru.