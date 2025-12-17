Под Купянском ВСУ с наемниками из Латинской Америки попадают в смертельную ловушку ВС РФ.
Ситуация на купянском направлении в Харьковской области остается напряженной и динамичной. По информации военного эксперта, полковника ВС РФ в запасе Геннадия Алехина, противник, не оставляя попыток перехватить инициативу, продолжает атаковать российские позиции, но сталкивается с грамотным и жестким сопротивлением.
Что происходит под Купянском и почему атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборачиваются для них тяжелыми потерями?
ВС РФ создают ловушки.
Алехин сообщил, что основные бои сейчас идут в окрестностях Купянска.
«Противник пытается атаковать и организовать контрнаступление. Боестолкновения идут уже несколько дней. Наши подразделения здесь могут применять различные тактики и приемы. Это может быть и отход от заранее закрепленных на вспомогательные позиции, чтобы потом совершить маневр и ударить по флангу противника. Это не значит, что мы отступаем и теряем какие-то рубежи, это тактический ход, маневр», — пояснил Геннадий Алехин в беседе с aif.ru.
Эксперт подчеркнул, что российское командование гибко реагирует на действия противника, заманивая его штурмовые группы в подготовленные «мешки», где они оказываются под перекрестным огнем.
Активно применяется комплексная разведка, в том числе с помощью беспилотников различных типов, что позволяет заранее выявлять подготовку и направление атак.
Латиноамериканский прорыв через кладбище.
Кто составляет основу атакующих сил? По словам эксперта, в районе Купянска действуют штурмовые группы ВСУ, «разбавленные иностранными наемниками, преимущественно из Латинской Америки».
По словам эксперта, это колумбийцы, перуанцы и мексиканцы, которые действуют в составе штурмовых групп численностью от 10 до 20 бойцов.
Одним из направлений, которое пытается использовать противник для проникновения в город, стало городское кладбище на юго-западе. Группировка войск «Запад» сообщает, что российские военные последовательно ликвидируют боевиков ВСУ, пытающихся просочиться в микрорайон Юбилейный именно с этого направления.
Как отмечает Алехин, боевики ВСУ и наемники продолжают попытки просочиться в Купянск, однако российские военные их быстро вычисляют и ликвидируют.
Отряды заключенных в рядах ВСУ.
Продвижение российских подразделений и отражение контратак обеспечивается мощным огневым кулаком.
«Это ВКС, дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня. Эта поддержка обеспечивает продвижение наших штурмовых групп, которые отражают контратаки противника», — отметил полковник.
Что касается человеческого ресурса противника, то, по информации эксперта, в окрестности Купянска ВСУ перебрасывали бойцов из числа бывших украинских заключенных. Однако их боевая эффективность крайне низка.
«Заключенные бывают разные, но, как правило, они не сильно себя проявляют в зоне боевых действий. Даже, я бы сказал, не проявляют себя совсем. Их главная задача — любыми путями уклониться и избежать участия в боевых столкновениях», — констатировал Алехин.
Он добавил, что основная масса таких бойцов — выходцы из местных колоний, включая женскую, хотя участие женщин не носит массовый характер.
Жесткие правила передовой: кого не берут в плен под Купянском.
Отдельно военный эксперт затронул тему военнопленных, которая всегда вызывает множество вопросов. Ситуация на поле боя диктует свои суровые законы.
«Обычно, когда идет прорыв противника к позициям, их уничтожают. Если бойцы ранены и говорят о желании сдаться в плен — их, конечно, берут в плен», — пояснил Алехин.
Однако существует негласное правило, которое, по его словам, действует и в районе Купянска.
«В плен не берут наемников, снайперов, националистов», — подчеркнул полковник.
Эта практика связана с особым статусом таких категорий бойцов и их действиями на поле боя, которые часто не соответствуют нормам международного гуманитарного права.