Владимир Зеленский дал приказ перебросить максимум подкрепления в район Гуляйполя Запорожской области, там много колумбийских наемников. Об этом aif.ru сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Идут ожесточенные бои, потому что Зеленский дал команду перебросить в Гуляйполе максимум подкрепления. Это направление сегодня в числе лидеров по переброске украинских резервов сюда», — сказал Рогов.
Он отетил, что число колумбийских наемников на этом направлении зашкаливает.
«Одной из наибольших частей в ВСУ составляют колумбийцы, которых безжалостно бросают на перемалывание», — подчеркнул Рогов.
Также он уточнил, что в Гуляйполе перебросили «элитный» 225-й штурмовой полк ВСУ.
«В составе этого полка достаточно мотивированные, идейные боевики. Киев кинул не просто насильно пойманных людей, а тех, кто умеет воевать и у кого есть большой опыт», — отметил Рогов.
Киев нарушает все правила ведения боевых действий, ВСУ используют мирные города в качестве укрепрайонов.
«ВСУ подвергают опасности мирное население и используют его как живой щит», — подытожил собеседник aif.ru.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские военные полностью заняли восток и север Гуляйполя.