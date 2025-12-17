Криминальная группировка терроризирует микрорайон ОбьГЭС в Новосибирске

Как сообщает общественная организация «Русская община», в последние три года микрорайон ОбьГЭС страдает от действий организованной преступной группы, члены которой занимаются вымогательством и избиением местных жителей. Люди, пострадавшие от преступников, боятся подавать заявления в правоохранительные органы, опасаясь мести со стороны группировки. «Некоторые из пострадавших уже подвергались давлению и избиениям после того, как пытались добиться защиты», — сообщают представители общественников.
Активисты утверждают, что группа действует с особым дерзким цинизмом, а её лидер, некий Атабек, открыто демонстрирует свою безнаказанность. «Он возомнил себя королём ОбьГЭСа и бравирует тем, что его не тронет, ведь у него всё схвачено», — говорится в сообщении. Несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы, ситуация в районе не изменяется, и Атабек с подельниками продолжают свои преступные действия.
«Русская община» заявляет, что активно работает с пострадавшими, собирая информацию и оказывая юридическую помощь. «Мы взяли под охрану потерпевших и их семьи, подключили юриста, ведём сбор информации и розыск других жертв. Призываем всех пострадавших обращаться на нашу горячую линию и приходить на собрания. Мы вам поможем, защитим и, в случае необходимости, сохраним анонимность», — подчёркивают общественники. Они также призывают не бояться угроз и снятых под давлением видео.
Семья одного из пострадавших мальчиков и общественники обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять это дело под личный контроль. Они надеются на оперативное вмешательство и справедливое расследование происходящего, чтобы прекратить действия преступной группировки и обеспечить безопасность местных жителей.