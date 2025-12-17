Криминальная группировка терроризирует микрорайон ОбьГЭС в Новосибирске

Активисты утверждают, что группа действует с особым дерзким цинизмом, а её лидер, некий Атабек, открыто демонстрирует свою безнаказанность. «Он возомнил себя королём ОбьГЭСа и бравирует тем, что его не тронет, ведь у него всё схвачено», — говорится в сообщении. Несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы, ситуация в районе не изменяется, и Атабек с подельниками продолжают свои преступные действия.