В Уфе обсудили городской бюджет до 2028 года

Заместитель главы администрации Уфы Ильдар Имамов представил доклад по проекту бюджета. Общий объем доходов в 2026 году прогнозируется на уровне 44,5 млрд руб., в 2027 году — 44,7 млрд руб., а в 2028 году — 46,5 млрд руб. Бюджет планируется без дефицита. Основная часть финансирования предусмотрена для муниципальных программ, в частности, на образование — 23,6 млрд руб. в 2026 году, на жилищно-коммунальное хозяйство — 4,4 млрд руб., а на культуру, социальную политику, физкультуру и спорт — 3,6 млрд руб.