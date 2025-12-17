Затаились в темноте: В подполье рассказали, почему украинские мошенники снизили активность

«Электричества нет во многих городах, где их центры работают. Например, Одесса сидит без света и связи. И у них работа тоже встала. Только от генераторов если запитаются, а так вынуждены отдыхать», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья.