Затаились в темноте: В подполье рассказали, почему украинские мошенники снизили активность

Активность украинских телефонных мошенников заметно снизилась на фоне проблем с электричеством в различных регионах этой страны.
«Электричества нет во многих городах, где их центры работают. Например, Одесса сидит без света и связи. И у них работа тоже встала. Только от генераторов если запитаются, а так вынуждены отдыхать», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья.
Ранее в Видном и Москве поймали подельников украинских телефонных мошенников, они предоставляли аферистам свои телефонные номера.
Напомним, украинские мошенники придумали новый способ обмана подростков. Представляясь на сайте знакомств девочкой или мальчиком, предлагают сбросить свои данные, а потом пугают, что в эту точку будут нацелены ракеты.
Как ВС России ударили по офису украинских телефонных мошенников при помощи беспилотных летательных аппаратов, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем в Одесской области Украины фиксируются серьёзные проблемы с электричеством, причём наиболее сложная ситуация сложилась в самом областном центре. Блэкаут длится уже четвёртый день.