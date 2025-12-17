В Омске закрывается магазин будущих мам после 12 лет работы

Магазин для будущих мам «Мамания» объявил о своём закрытии после 12 лет успешной работы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале бренда.
«Скрепя сердце, мы вынуждены сообщить о закрытии нашего магазина “Мамания”. Таковы реалии, и нам приходится под них подстраиваться», — написали представители магазина.
Магазин 12 лет занимался производством и продажей одежды и аксессуаров для детей и будущих мам. За это время бренд стал узнаваемым среди омских семей, помогая родителям с покупками для новорождённых и сопровождая семьи на разных этапах взросления детей.
Компания поблагодарила всех покупателей за доверие и поддержку, отметив, что проект стал не просто бизнесом, а важной частью жизни многих семей.