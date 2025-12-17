Вот увидите: ЕС предупредили о крахе финансовой системы после конфискации активов России

Незаконное использование ЕС замороженных активов России отпугнет инвесторов из других стран от хранения своих средств в Евросоюзе. Об этом в соцсети Х европейцев предупредил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Как вы увидите, финансовая система ЕС рухнет, так как незаконные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе. Хранение активов в ЕС будет просто неразумным», — заключил политик.
До этого Кирилл Дмитриев заявил, что в случае незаконного изъятия российских суверенных активов Евросоюзом (ЕС), Россия вернет свою собственность через суд.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что шансы достигнуть соглашения по использованию замороженных российских активов на саммите ЕС, который пройдет 18−19 декабря, составляют «50 на 50».