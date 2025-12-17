Трамп заявил, что журналисты мечтают увидеть его падение со сцены

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что представители средств массовой информации ждут, когда он упадёт со сцены.
«Они ждут, журналисты. Они хотели бы увидеть, как Трамп падает со сцены», — сказал Трамп на мероприятии в американской столице.
По его словам, «для политиков плохо падать». Трамп напомнил о бывшем американском лидере Джо Байдене. «У нас был человек, который много падал», — намекнул он.
Кроме того, Трамп рассказал, что каждые выходные смотрит телевизионное шоу, где ведущий хвалит его и называет «чертовски замечательным».
«Каждую субботу, каждое воскресенье меня заставляют смотреть телевизор, чтобы слушать, как этот парень рассказывает о том, какой я, чертовски замечательный, потому что он обожает Трампа», — заявил он.
Речь идёт о программе «Life, Liberty & Levin» на канале Fox News, ведущи является Марк Левин.
Летом этого года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп чуть не упал, поднимаясь по трапу самолёта, соответствующие кадры появились в Сети.
Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.