В Новосибирской области более 50 добровольцев наградили премией «Я-волонтер»

Эта премия существует в регионе с 2017 года.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области 51 доброволец получил премию «Я-волонтер». Она проводится ежегодно с 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Победители премии служат вдохновляющим примером для других, демонстрируя, как личные усилия могут принести пользу обществу. Премия, на которую ежегодно претендуют свыше 300 кандидатов, охватывает все направления добровольчества и открыта для участников от 14 лет, а также для организаций, — рассказали в пресс-службе.

В этом году 51 лауреат был выбран в 17 разных номинациях, от «Открытия года» до «Юного волонтера года».