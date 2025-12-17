В Новосибирской области более 50 добровольцев наградили премией «Я-волонтер»

— Победители премии служат вдохновляющим примером для других, демонстрируя, как личные усилия могут принести пользу обществу. Премия, на которую ежегодно претендуют свыше 300 кандидатов, охватывает все направления добровольчества и открыта для участников от 14 лет, а также для организаций, — рассказали в пресс-службе.