Полицейские рассказали, как приморцам не попасться на удочку мошенников перед Новым годом

По информации правоохранителей, одна из главных опасностей — это всплеск активности кибермошенников. Они маскируют свои схемы под праздничные акции: предлагают эксклюзивные скидки, горящие туры или участие в розыгрышах дорогих призов. Преступники часто создают ощущение срочности, чтобы человек принял решение быстро, не успев все проверить.