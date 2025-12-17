Полицейские рассказали, как приморцам не попасться на удочку мошенников перед Новым годом

Полицейские Уссурийска усилили профилактическую работу с жителями, чтобы уберечь их от финансовых потерь в предновогодней суете. Стражи порядка объясняют, на какие уловки чаще всего клюют горожане и как не стать жертвой преступников, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В этот период характерно увеличение количества поддельных сайтов (фишинговых) с имитацией известных торговых площадок», — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, одна из главных опасностей — это всплеск активности кибермошенников. Они маскируют свои схемы под праздничные акции: предлагают эксклюзивные скидки, горящие туры или участие в розыгрышах дорогих призов. Преступники часто создают ощущение срочности, чтобы человек принял решение быстро, не успев все проверить.
Также стоит остерегаться электронных новогодних открыток, которые могут содержать вредоносные программы для кражи личной информации.
За поступивший на карту перевод счет заблокируют — новая «ловушка» для россиян.
Напомним, что в России участились случаи блокировок банковских счетов граждан после поступления на них переводов. Это связано с тем, что Центральный банк и кредитные организации усилили контроль за подозрительными денежными операциями.