Черемушкин: рак поджелудочной, как у Алдонина, тяжело диагностируется

Рак поджелудочной железы, как у бывшего члена сборной России по футболу и московского ЦСКА Евгения Алдонина, тяжело диагностировать, по этой причине выживаемость невысокая. Об этом aif.ru заявил врач-онколог Евгений Черемушкин.
Ранее Евгений Алдонин записал видеообращение к участникам благотворительного турнира в его поддержку и сказал, что верит в свою способность победить онкологию. Спортсмен сообщил, что врачи разрешили ему прогулки и небольшую физическую нагрузку.
«Эта форма рака для диагностики сложная. Поджелудочная железа анатомически сложно расположена. Клетки рака очень агрессивные — они нарабатывают мощные ферменты, которые участвуют в переваривании — содержимое желудочно-кишечной трубки, плюс инфекции. Это огромный набор различных активных веществ. Поэтому борьба против таких клеток очень сложная. Любой препарат, попадающий в эту клетку, тут же схватывается и уничтожается набором ферментов», — пояснил Черемушкин.
Он добавил, что при раке, как у Алдонина, многие умирают в первые 2−3 года.
Физические нагрузки, которые в небольшом количестве разрешили спортсмену, могут помочь в лечении, считает онколог.
«Если он будет возвращать какую-то физическую активность, то начнут выбрасываться активно гормоны и другие активные вещества, которые позволят органам вспомнить старое, начать работать. Конечно, подключатся какие-то положительные моменты, которые позволят человеку лучше переносить лечение и улучшать результаты лечения», — подчеркнул Черемушкин.