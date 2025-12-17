Ричмонд
Черемушкин: рак поджелудочной, как у Алдонина, тяжело диагностируется

У Алдонина диагностировали рак поджелудочной. Эта форма тяжело диагностируется, подробнее о ней рассказал врач-онколог.

Источник: Аргументы и факты

Рак поджелудочной железы, как у бывшего члена сборной России по футболу и московского ЦСКА Евгения Алдонина, тяжело диагностировать, по этой причине выживаемость невысокая. Об этом aif.ru заявил врач-онколог Евгений Черемушкин.

Ранее Евгений Алдонин записал видеообращение к участникам благотворительного турнира в его поддержку и сказал, что верит в свою способность победить онкологию. Спортсмен сообщил, что врачи разрешили ему прогулки и небольшую физическую нагрузку.

«Эта форма рака для диагностики сложная. Поджелудочная железа анатомически сложно расположена. Клетки рака очень агрессивные — они нарабатывают мощные ферменты, которые участвуют в переваривании — содержимое желудочно-кишечной трубки, плюс инфекции. Это огромный набор различных активных веществ. Поэтому борьба против таких клеток очень сложная. Любой препарат, попадающий в эту клетку, тут же схватывается и уничтожается набором ферментов», — пояснил Черемушкин.

Он добавил, что при раке, как у Алдонина, многие умирают в первые 2−3 года.

Физические нагрузки, которые в небольшом количестве разрешили спортсмену, могут помочь в лечении, считает онколог.

«Если он будет возвращать какую-то физическую активность, то начнут выбрасываться активно гормоны и другие активные вещества, которые позволят органам вспомнить старое, начать работать. Конечно, подключатся какие-то положительные моменты, которые позволят человеку лучше переносить лечение и улучшать результаты лечения», — подчеркнул Черемушкин.