Черемушкин: рак поджелудочной, как у Алдонина, тяжело диагностируется

«Эта форма рака для диагностики сложная. Поджелудочная железа анатомически сложно расположена. Клетки рака очень агрессивные — они нарабатывают мощные ферменты, которые участвуют в переваривании — содержимое желудочно-кишечной трубки, плюс инфекции. Это огромный набор различных активных веществ. Поэтому борьба против таких клеток очень сложная. Любой препарат, попадающий в эту клетку, тут же схватывается и уничтожается набором ферментов», — пояснил Черемушкин.