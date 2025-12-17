Роспотребнадзор сообщил о росте ОРВИ и гриппа в Приморье на 7%

Жителям региона рекомендуют в период эпидсезона пользоваться масками в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, избегать тесных контактов с людьми с признаками заболевания, регулярно мыть руки с мылом после улицы и поездок, проветривать и увлажнять воздух в помещениях и проводить влажную уборку. Также советуют включать в рацион продукты, богатые витамином C (клюква, брусника, лимон), употреблять блюда с чесноком и луком и по рекомендации врача применять препараты и средства, повышающие иммунитет.