Роспотребнадзор сообщил о росте ОРВИ и гриппа в Приморье на 7%

На территории Приморского края на 50 неделе 2025 года совокупная заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 7% по сравнению с предыдущей неделей, при этом в краевом центре показатель снизился, а в целом по региону уровень остается на границе эпидемического порога без значительного подъема.
Эти данные привела пресс‑служба управления Роспотребнадзора по Приморскому краю со ссылкой на эпидемиологический отдел, указав, что эпидемический сезон ОРВИ и гриппа в крае продолжается. По результатам еженедельного мониторинга за этот же период специалисты эпидемиологического отдела зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и связали его со своевременным проведением противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях региона.
По данным Центра гигиены и эпидемиологии Приморья, в этот же период по результатам лабораторных исследований вирусы гриппа составили 12% от общего числа выделенных возбудителей, а основную циркуляцию острых респираторных вирусных инфекций обеспечивают риновирусная инфекция (43%), COVID‑19 (23%), аденовирусная инфекция (14%) и возбудители парагриппа (8%).
Жителям региона рекомендуют в период эпидсезона пользоваться масками в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, избегать тесных контактов с людьми с признаками заболевания, регулярно мыть руки с мылом после улицы и поездок, проветривать и увлажнять воздух в помещениях и проводить влажную уборку. Также советуют включать в рацион продукты, богатые витамином C (клюква, брусника, лимон), употреблять блюда с чесноком и луком и по рекомендации врача применять препараты и средства, повышающие иммунитет.