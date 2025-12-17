Белый дом внёс в «черный список» еще семь стран: кто больше не сможет въехать в США

Эта проблема решительно заботит американскую администрацию. Днем ранее военные США уничтожили три катера в водах Тихого океана. По данным Пентагона, судна перевозили наркотики. Как отметили в Министерстве войны, разведка якобы подтвердила этот факт. В сообщении сказано, что суда следовали по «известным маршрутам наркотрафика». Они были уничтожены в восточной части Тихого океана. Всего в ходе операции убиты восемь мужчин, которые в материале названы наркотеррористами.