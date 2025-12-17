Белый дом внёс в «черный список» еще семь стран: кто больше не сможет въехать в США

Вашингтон расширил перечень стран, граждане которых не смогут въезжать на территорию Соединенных Штатов. Среди таких государств оказались Буркина-Фасо, Мали, Южный Судан, Нигер, Сирия, Лаос и Сьерра-Леоне. В отношении жителей двух последних стран ранее действовал частичный запрет на въезд в США. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Белого дома.
Отмечается, что указ подписан президентом США Дональдом Трампом. Он неоднократно заявлял, что продолжит активную борьбу с миграцией из стран третьего мира.
В документе также сказано, что постановление сохраняет в силе введенные ранее запреты. Так, на территорию США по-прежнему не могут въехать граждане Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
Интересно, что месяцем ранее Дональд Трамп запретил также выдавать иммиграционные визы людям с избыточным весом. Такую директиву разослали американские консульства по всему миру. В тексте сказано, что в иммиграционных визах необходимо отказывать всем людям с избыточным весом. Причина — ожирение может вызвать болезни. Те, в свою очередь, создадут «дополнительную нагрузку» на американскую систему здравоохранения.
Президент США также утвердил документ, в соответствии с которым фентанил получил статус оружия массового поражения. При этом в других частях света он является синтетическим опиоидным анальгетиком. Этот обезболивающий препарат взаимодействует с рецепторами в центральной нервной системе. Дональд Трамп объяснил соответствующее решение. По его словам, мера направлена на борьбу с распространением наркотиков.
Эта проблема решительно заботит американскую администрацию. Днем ранее военные США уничтожили три катера в водах Тихого океана. По данным Пентагона, судна перевозили наркотики. Как отметили в Министерстве войны, разведка якобы подтвердила этот факт. В сообщении сказано, что суда следовали по «известным маршрутам наркотрафика». Они были уничтожены в восточной части Тихого океана. Всего в ходе операции убиты восемь мужчин, которые в материале названы наркотеррористами.