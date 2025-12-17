Организаторы шоу «Щелкунчик» в Омске отменили его с переносом на один год

В пятницу, 19 декабря, в Омске в «G-Drive Арене» должно было пройти шоу с симфоническим оркестром «Щелкунчик на льду». Однако в итоге его отменили, перенеся на год.
Организатором события было московское ООО «Ледовые сезоны».
О том, что шоу не будет, сообщил «Новый Омск», ссылаясь на свои источники, связанные с организаторами. Теперь его перенесли на конец декабря-2026. Кроме Омска оно отменено в еще нескольких городах. Причиной стали непроданные билеты.
По информации сервиса omsk.kassir.ru, сейчас для покупки доступна почти половина всех билетов. Их цена варьируется до 3,5 тыс. рублей. Если бы постановка прошла, то и зал был бы заполнен примерно наполовину.
Одновременно в Омском музыкальном театре балет «Щелкунчик» вызвал повышенный спрос зрителей. Билеты на декабрьскую и январскую показы в этом году почти раскупили уже к началу ноября. Также из-за повышенного спроса театр назначил и дополнительный показ спектакля, на него билеты тоже «ушли» моментом.
Ранее мы писали, что омичи требовали отмены концерта группы «Ночные снайперы» в этой же арене.