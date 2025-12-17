Российские штурмовики начинают окружение запорожского Гуляйполя, сообщают военные каналы. Часть бойцов армии России уже добралась до центра города.
Под контролем ВС РФ уже около 40% Гуляйполя, утверждает военкор Руслан Татаринов. Положение противника ухудшается с каждым днем.
Тройной удар по головам ВСУ.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал aif.ru, что ВС РФ применяют тактику тройного удара по позициям ВСУ в Гуляйполе.
«Есть продвижение на севере и юге Гуляйполя, но бои ожесточенные. Идет комплексная работа, взаимодействие всех родов войск. Сначала ВКС отрабатывают ФАБами, потом работают БПЛА, после этого идет продвижение штурмовиков с подавлением огневых точек противника. Такая тактика дает свои результаты», — сказал Рогов.
По его словам, ВСУ превратили Гуляйполе в хорошо подготовленную крепость.
«Но передовые штурмовые группы уже вышли в центр города. Так что можно сказать, что русские солдаты уже присутствуют в центре Гуляйполя», — подчеркнул Рогов.
Зеленский дал приказ держаться до последнего.
Украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление в Гуляйполе по приказу Владимира Зеленского, осознающего стратегическую важность города.
«Надо понимать, что после освобождения Гуляйполя освобождение Орехова станет вопросом времени, причем, недлительного. Взятие Орехова — это, по сути, получение ключей от города Запорожье. Со стороны тыла Степногорска взятие Запорожья в клешни и придавливание к берегам Днепра лишит возможности получать подкрепление», — сказал Рогов.
По его словам, Зеленский понимает, что потеря украинскими силами Гуляйполя приведет к тому, что Запорожье довольно быстро вернется «в родную гавань».
Зеленский бросил колумбийцев на убой.
Зеленский отдал приказ о переброске дополнительных сил в район Гуляйполя, в том числе большого числа колумбийских наемников.
«Идут ожесточенные бои, потому что Зеленский дал команду перебросить в Гуляйполе максимум подкрепления. Это направление сегодня в числе лидеров по переброске украинских резервов сюда», — сказал Рогов.
Он отметил, что число колумбийских наемников, которых бросают на перемалывание, на этом направлении зашкаливает. Кроме того, в Гуляйполе перебросили «элитный» 225-й штурмовой полк ВСУ.
«В составе этого полка достаточно мотивированные, идейные боевики. Киев кинул не просто насильно пойманных людей, а тех, кто умеет воевать и у кого есть большой опыт», — отметил Рогов.
Киев нарушает все правила ведения боевых действий, используя мирные города в качестве укрепрайонов, подчеркнул собеседник aif.ru.
ВСУ выбирают плен вместо смерти.
В районе Гуляйполя участились случаи сдачи в плен украинскими военными.
«В Гуляйполе все чаще фиксируются случаи перехода на мирную сторону, то есть, сдачи в плен», — сказал Рогов.
Растущее число случаев сдачи в плен говорит о деморализации некоторых подразделений ВСУ.
Благодаря грамотной тактике и высокому боевому духу, российские штурмовики продолжают планомерно выдавливать ВСУ с занимаемых позиций, приближая освобождение города.