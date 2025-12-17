Тройной удар на головы ВСУ: «элитных» боевиков перемалывают в Гуляйполе

«Есть продвижение на севере и юге Гуляйполя, но бои ожесточенные. Идет комплексная работа, взаимодействие всех родов войск. Сначала ВКС отрабатывают ФАБами, потом работают БПЛА, после этого идет продвижение штурмовиков с подавлением огневых точек противника. Такая тактика дает свои результаты», — сказал Рогов.