Кража истории: мужчина ответит в суде за похищение Псалтири в Приморье

По версии следствия, инцидент произошел в октябре 2025 года. Обвиняемый, временно проживая у знакомого, узнал о хранящемся у хозяина старинном издании, передававшемся по наследству. Предположив, что книгу можно выгодно продать, он тайно похитил ее.