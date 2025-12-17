Кража истории: мужчина ответит в суде за похищение Псалтири в Приморье

Жителю Тернейского округа грозит до 15 лет лишения свободы за кражу редкой старообрядческой книги у знакомого в Дальнегорске. Уголовное дело о хищении предмета, имеющего особую культурную ценность, направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Согласно заключению экспертов, похищенная книга является оригинальным изданием Псалтири, выпущенным в 1881 году, и относится к старообрядческой религиозной литературе. Экспертиза установила, что данная книга обладает особой исторической и культурной ценностью», — говорится в сообщении.
По версии следствия, инцидент произошел в октябре 2025 года. Обвиняемый, временно проживая у знакомого, узнал о хранящемся у хозяина старинном издании, передававшемся по наследству. Предположив, что книгу можно выгодно продать, он тайно похитил ее.
Прокуратура Дальнегорска утвердила обвинительное заключение по статье 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет заключения. Уголовное дело в ближайшее время поступит в Дальнегорский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
