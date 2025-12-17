В Новосибирской области сотрудник Росреестра оштрафован за ошибку

Прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения Управлением Росреестра региона законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. В ходе проверки было установлено, что сотрудник Росреестра нарушил требования ст. 10 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», не обеспечив всестороннее рассмотрение всех доводов в обращении и не дав ответа по существу. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Заместитель прокурора области возбудил дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 5 тыс. рублей.