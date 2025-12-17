В Новосибирской области сотрудник Росреестра оштрафован за ошибку

Прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения Управлением Росреестра региона законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. В ходе проверки было установлено, что сотрудник Росреестра нарушил требования ст. 10 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», не обеспечив всестороннее рассмотрение всех доводов в обращении и не дав ответа по существу. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.