В России призвали списывать ипотеку после рождения в семье четвертого ребенка

По ее словам, в действующем виде семейная ипотека под 2% доступна преимущественно в сельской местности и на Дальнем Востоке. Это, как отмечается, сдерживает интерес семей к покупке жилья в ряде регионов из-за слабой инфраструктуры и ограниченного выбора. В связи с этим в Правительство уже направлены инициативы по корректировке программы.