В России призвали списывать ипотеку после рождения в семье четвертого ребенка

Власти могут пересмотреть условия семейной ипотеки и расширить действие льготной программы на большее число регионов. С таким предложением выступила депутат Госдумы.

По ее словам, в действующем виде семейная ипотека под 2% доступна преимущественно в сельской местности и на Дальнем Востоке. Это, как отмечается, сдерживает интерес семей к покупке жилья в ряде регионов из-за слабой инфраструктуры и ограниченного выбора. В связи с этим в Правительство уже направлены инициативы по корректировке программы.

Речь идет о расширении географии льготной ипотеки для семей с детьми. В отдельных субъектах, по мнению парламентария, может быть рассмотрено введение нулевой процентной ставки. Такой шаг, как предполагается, должен повысить доступность жилья и стимулировать переезд семей в регионы.

Отдельно озвучено предложение о поэтапном списании ипотечного долга. Предлагается уменьшать сумму кредита с рождением каждого последующего ребенка, а при появлении четвертого — полностью закрывать обязательства перед банком.

Инициатива уже оформлена в виде предложений и направлена на рассмотрение в Правительство. Решения по ним пока не приняты.

