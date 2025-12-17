«Наилучший характер величайшего переговорщика»: Трамп назвал главный талант Уиткоффа

Бизнесмен Стивен Уиткофф стал спецпосланником президента США Дональда Трампа благодаря своим качествам заключать мирные сделки без развязывания третьей мировой войны. Об этом во время приема в честь еврейского праздника Ханука в Белом доме заявил американский лидер.
«Стив — величайший переговорщик. Я заметил, что он величайшая личность», — отметил Трамп.
По словам президента США, Уиткофф — специалист по недвижимости и мало знает о России и других местах мира, где ему приходилось работать, представляя американского лидера. Но за 20 лет общения с Уиткоффом Трамп понял, что у него «наилучший характер».
«Я знаю других великих переговорщиков, но с ними надо было бы развязать третью мировую войну, прежде чем сделка была бы заключена, а нам этого не хотелось», — заключил глава Белого дома.
Напомним, одна из последних встреч спецпосланника Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле длилась пять часов. Президент США отметил, что Уиткофф имеет мало опыта общения с российским лидером, однако положительно оценил итоги встречи в Москве.
А после того, как в Сеть слили стенограмму переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа и помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп отреагировал очень спокойно. Он отметил, что подобные контакты являются «обычными» рабочими обсуждениями, и осуждать Уиткоффа совершенно не за что.