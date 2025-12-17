Ричмонд
В соцсетях обсуждают тюнингованный служебный BYD Департамента охраны МВД — Need for Speed или ИИ-фейк?

Vaib.uz (Узбекистан. 17 декабря). Вчера в узбекском сегменте социальных сетей вирусно распространилось видео с необычным служебным автомобилем BYD, якобы принадлежащим Департаменту охраны при МВД. Пользователи сразу окрестили тюнингованный BYD «машиной из Need for Speed» и «новым участником Форсажа», отмечая спортивный обвес и броский внешний вид автомобиля.

Источник: ГУ МВД

По мнению многих, такой автомобиль, скорее всего, готовят для сопровождения высокопоставленных гостей — возможно, для формирования кортежа на крупных мероприятиях или международных встречах. Такая инициатива, если она реальна, могла бы добавить зрелищности официальным эскортам.

Однако не все поверили в достоверность ролика. Ряд комментаторов предположили, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом и не имеет отношения к реальному автопарку МВД.

На момент публикации официальные органы никак не прокомментировали появление нового авто и содержание этого видео.