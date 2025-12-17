Ричмонд
Пассажир ташкентского метро сломал двери в вагоне, когда пытался попасть внутрь

Vaib.uz (Узбекистан. 17 декабря). Накануне в столичном метрополитене произошел очередной технический инцидент, но на этот раз причиной поломки стал сам пассажир.

Источник: Vaib.Uz

16 декабря в 16:23 поезд, следовавший от станции «Мустакиллик майдони» в сторону станции «Пахтакор», завершал посадку пассажиров и закрывал двери. В этот момент один из желающих попасть в вагон попытался открыть двери вручную, чтобы успеть на поезд.

Эта попытка закончилась выходом из строя защитного механизма двери. Несмотря на то, что машинист быстро устранил возникшую проблему, неисправность повторилась еще до следующей станции. В результате, действуя согласно инструкции, машинист высадил пассажиров на ближайшей станции и отправил поезд в электродепо для проведения ремонта.

В метрополитене еще раз обратились к пассажирам с просьбой соблюдать требования безопасности и бережно относиться к имуществу подземки. Даже одно неосторожное действие может привести к поломке оборудования и создать угрозу не только для виновника, но и для других людей.