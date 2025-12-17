Пассажир ташкентского метро сломал двери в вагоне, когда пытался попасть внутрь

16 декабря в 16:23 поезд, следовавший от станции «Мустакиллик майдони» в сторону станции «Пахтакор», завершал посадку пассажиров и закрывал двери. В этот момент один из желающих попасть в вагон попытался открыть двери вручную, чтобы успеть на поезд.
Эта попытка закончилась выходом из строя защитного механизма двери. Несмотря на то, что машинист быстро устранил возникшую проблему, неисправность повторилась еще до следующей станции. В результате, действуя согласно инструкции, машинист высадил пассажиров на ближайшей станции и отправил поезд в электродепо для проведения ремонта.
В метрополитене еще раз обратились к пассажирам с просьбой соблюдать требования безопасности и бережно относиться к имуществу подземки. Даже одно неосторожное действие может привести к поломке оборудования и создать угрозу не только для виновника, но и для других людей.