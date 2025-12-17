Операторы БПЛА заминировали дороги и уничтожили броневики ВСУ у Гуляйполя

Российские военные заминировали тыловые дороги и ликвидировали бронированные боевые машины Вооружённых сил Украины на подъездах к населённому пункту Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что тыловые дороги заминировали операторы беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Восток». Кроме того, операторы БПЛА уничтожили технику противника точечными ударами.
«Операторы войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили маршруты передвижения техники противника и организовали дистанционное минирование дорожных участков в местах возможного прорыва. После подрыва на установленных минах несколько бронированных боевых машин “Козак” были остановлены. Повреждённая техника была полностью ликвидирована точечными ударами операторов ударных БПЛА», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что украинские войска потеряли возможность использовать маршруты для переброски своей техники и резервов, а российские военные усилили огневой контроль в районе города Гуляйполе.
Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ ведут штурм населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области с нескольких направлений, часть штурмовиков уже находится в центре города.