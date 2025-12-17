Ричмонд
«Переживала год»: подробности гибели 18-летней екатеринбурженки, которую искали две недели

В Екатеринбурге 18-летняя Ксения, которую спустя две недели поисков нашли мертвой, год переживала утрату близкого человека. Об этом URA.RU рассказал ее знакомый.

Девушка перестала выходить на связь 27 ноября (архивное фото).



«В 2024 году она потеряла своего близкого друга-мужчину. На своей странице в соцсетях много писала о нем, переживала. На этом фоне, видимо, начала много употреблять спиртного. Жаловалось на это, говорила, что собирается бороться с этим», — сказал собеседник агентства.

Ксения ушла из дома 27 ноября. Близкие даже не знали, во что она была одета, когда пропала. Вечером 15 декабря поисковики сообщили, что девушка скончалась. Силовики разбираются в причинах ее гибели.