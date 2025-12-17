«Переживала год»: подробности гибели 18-летней екатеринбурженки, которую искали две недели

Девушка перестала выходить на связь 27 ноября (архивное фото).
В Екатеринбурге 18-летняя Ксения, которую спустя две недели поисков нашли мертвой, год переживала утрату близкого человека. Об этом URA.RU рассказал ее знакомый.
«В 2024 году она потеряла своего близкого друга-мужчину. На своей странице в соцсетях много писала о нем, переживала. На этом фоне, видимо, начала много употреблять спиртного. Жаловалось на это, говорила, что собирается бороться с этим», — сказал собеседник агентства.
Ксения ушла из дома 27 ноября. Близкие даже не знали, во что она была одета, когда пропала. Вечером 15 декабря поисковики сообщили, что девушка скончалась. Силовики разбираются в причинах ее гибели.