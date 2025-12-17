Особо агрессивный рак: онколог оценил шансы Алдонина победить болезнь

«Чтобы больному, условно, не приходилось ездить на КТ в другой город. В Европе хороший уровень медицины. Есть, конечно, свои нюансы, что запись на первичный прием может быть через полгода после обращения. Но если за больного взялись, то лечение будет полноценным и качественным», — пояснил врач.