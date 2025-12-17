Особо агрессивный рак: онколог оценил шансы Алдонина победить болезнь

Бывший игрок сборной России по футболу и московского ЦСКА Евгений Алдонин на днях записал видеообращение к участникам благотворительного турнира в его поддержку и сказал, что верит в свою способность победить онкологию.
Спортсмен проходит лечение в Германии. Он сообщил, что врачи разрешили ему прогулки и небольшую физическую нагрузку.
«Слава богу, что врачи позволяют гулять и даже заниматься спортом. Я безумно благодарен каждому из вас за поддержку. Спасибо вам огромное. Это имеет огромное значение для моих близких и для меня», — сказал Алдонин.
Физнагрузки могут благотворно влиять на лечение.
Физические нагрузки в небольшом объеме могут улучшить результаты лечения Алдонина, рассказал aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.
«Если он будет возвращать какую-то физическую активность, то начнут выбрасываться активно гормоны и другие активные вещества, которые позволят органам вспомнить старое, начать работать. Конечно, подключатся какие-то положительные моменты, которые позволят человеку лучше переносить лечение и улучшать результаты лечения», — сказал Черемушкин.
Он пояснил, что эффективность небольших физических нагрузок в лечении уже давно доказана.
Лечение Алдонина в Германии.
Черемушкин рассказал об особенностях лечения за рубежом.
«Лечить можно в рамках стандартов. Могут быть индивидуальные отступы в зависимости от кучи всяких причин, начиная от состояния организма и заканчивая переносимостью или непереносимостью лечения», — отметил он.
По его словам, в Германии лечение может проходить в крупном центре, в котором будет всё.
«Чтобы больному, условно, не приходилось ездить на КТ в другой город. В Европе хороший уровень медицины. Есть, конечно, свои нюансы, что запись на первичный прием может быть через полгода после обращения. Но если за больного взялись, то лечение будет полноценным и качественным», — пояснил врач.
Рак поджелудочной тяжело диагностировать и лечить.
Рак поджелудочной железы сложно диагностировать из-за сложного анатомического расположения, по этой причине выживаемость невысокая, признался онколог.
«Эффективность терапии поджелудочной железы небольшая. Большинство заболевших погибают в первые два-три года. Но бороться, конечно, можно. Нужно еще учитывать, каким будет качество жизни, чтобы лечение не было хуже болезни, чтобы не получить какие-то необратимые изменения, которые будут человеку не в радость», — сказал Черемушкин.
Он отметил, что многие болезни, включая рак, приводят к психологическому истощению организма.
«Лечением от рака мы позволяем людям жить дольше. Но в каком качестве — это очень важно. Перспектив в лечении Алдонина не так много, но бороться надо. Рак поджелудочной железы — один из самых неблагоприятных», — подчеркнул Черемушкин.
У кого из известных людей был рак поджелудочной железы.
Рак поджелудочной железы унес жизни многих известных людей. В их числе народный артист СССР Олег Янковский. В 2008 году он жаловался на постоянные боли в области желудка, тошноту и отвращение к жирной пищи. Врачи диагностировали рак поджелудочной железы последней стадии. 20 мая 2009 года Янковский умер в возрасте 65 лет.
Народная артистка СССР Любовь Орлова не знала о своем диагнозе. По просьбе мужа Григория Александрова врачи не сообщили ей о нем. 26 января 1975 года Орлова умерла в Кремлёвской больнице.
Патрик Суэйзи. В январе 2008 года у актера из фильма «Привидение» диагностировали рак поджелудочной железы в четвертой стадии. Врачи прогнозировали Суэйзи всего пару лет жизни, и сначала актер отказался от химиотерапии, но членам семьи удалось убедить его пройти интенсивное лечение. 14 сентября 2009 года Суэйзи скончался в возрасте 57 лет.
Один из основателей Apple Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года от тяжёлой болезни в возрасте 56 лет. Официальной причиной смерти считается рак поджелудочной железы, но медики отмечают, что среди других причин смерти могут быть как отказ пересаженной печени, так и опасные для жизни побочные эффекты приёма иммунодепрессантов.
Режиссер Юрий Мороз. Рак поджелудочной железы был обнаружен на поздней стадии в 2023 году. Незадолго до смерти, которая произошла 14 июля 2025 года, режиссеру присвоили паллиативный статус. Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище.
Валентина Талызина умерла летом 2025 года от рака поджелудочной железы. Диагноз 90-летней актрисе поставили весной этого же года. Она жаловалась на сильную тошноту и боли. Несмотря на болезнь, она до последнего выходила на сцену.