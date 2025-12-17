Украина рискует потерять шесть областей, если продолжит свою агрессивную политику, заявляют эксперты, в том числе и европейские. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал aif.ru, каких территорий может лишиться Киев, а также высказал мнение, по какому принципу должна выстраиваться буферная зона безопасности в приграничных с РФ украинских районах.
Потеряют выход к морю.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что эскалация конфликта на Украине, которую провоцирует Запад, грозит Киеву потерей Одессы и Николаева, а значит и выхода к морю.
«Эти два русских города. И если Дизен делает такие умозаключения, значит, прекрасно знает историю создания Украины, аморфного в начале государства, которое в итоге стало националистическим по состоянию на декабрь 2025 года», — прокомментировал Водолацкий.
Всего могут потерять шесть областей.
Однако в состав России, учитывая ту политику, которую ведет киевский режим, могут вернуться не только Николаев и Одесса, отметил депутат.
«Это также касается и Сум, и Чернигова, и Харькова, и Днепропетровска, то есть территорий, начиная от Киева и вниз к российским границам, которые всегда были русскими землями», — сказал Водолацкий.
Депутат напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал Зеленского, что Украина рискует потерять намного больше.
«Трамп ведь и сейчас всегда обозначает: если киевский режим не примет предложения, которые существуют (ред. — по мирному плану), не примет их за основу, будет еще хуже», — обозначил Водолацкий.
Какой должна быть буферная зона.
Депутат также акцентировал, что на повестке дня остается вопрос расширения буферной зоны российскими войсками с целью обезопасить города РФ от нанесения ударов со стороны киевского режима.
«Буферная или санитарная зона делается от каких-то поползновений или от нападения. Если брать природный фактор, то от диких животных. Сегодня на территории Украины есть дикие звери — нацисты и наемники, а также страны НАТО, которые помогают Киеву летальным оружием. Поэтому, если сегодня режим Зеленского обладает ракетами дальностью действия в 300 км, значит, буферная зона должна быть 300 км. Если Запад начнет поставлять Украине ракеты с дальностью действия 500 км, соответственно, и буферная зона должна быть 500 км», — сказал Водолацкий.
Депутат напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко заявил, что буферная зона должна обеспечить безопасность границ страны, мирных граждан, объектов социальной структуры и др.
«Нельзя допустить, чтобы в случае заключения мирных соглашений и неадекватности военных, которые останутся на Украине, ракеты долетали до России. А какой будет глубина буферной зоны, зависит от европейских псевдополитиков, которые сошли с ума, так как, судя по их словам и действиям, желают третьей мировой войны», — подытожил Водолацкий.