Омичам рассказали, как ухаживать за хвойными ветками в домашних условиях

Правильный уход за срезанными хвойными ветками позволяет значительно продлить их свежесть в домашних условиях. Главное — поддерживать оптимальную влажность и избегать высоких температур, сообщает «Сибдепо».
Специалисты советуют регулярно опрыскивать лапник холодной водой, чтобы предотвратить высыхание иголок. Для усиления хвойного аромата можно добавить в воду несколько капель эфирного масла с соответствующим запахом. Ветки следует держать подальше от радиаторов отопления и других источников тепла.
Перед составлением композиций важно обновить срезы на ветках, что улучшит их поглощение влаги. Также не стоит забывать о безопасности: хвойные ветки легко воспламеняются, поэтому их не следует размещать рядом с открытым огнём или гирляндами, которые могут нагреваться.