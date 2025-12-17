Ричмонд
Космос готовит сюрпризы для свердловчан в Новый год

На носу Новый год — время, когда даже взрослые немного верят в чудеса. И пока люди на Земле украшают жилища гирляндами и запускают фейерверки, космос готовит человечеству свои сюрпризы. Что именно можно будет наблюдать в небе в январе, URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.

В январе в небе можно будет наблюдать интересные явления.

Полнолуние и сближение с Солнцем.

Полнолуние ожидается 3 января. Время суперлуний прошло, но с 1 по 3 число Луна будет ярче и крупнее обычного. 1 января она пройдет ближайшую точку к Земле и постепенно удалится. 3 января Луна окажется к Солнцу ближе всего за весь 2026 год. Она приблизится к светилу на 147 миллионов километров (при среднем расстоянии 149,5 млн км).

Метеорный поток Квадрантиды.

В ночь со 2 на 3 января пик метеорного потока Квадрантиды. Зенитное число может достигать до 100 метеоров в час. Однако полная Луна может помешать наблюдениям.

Противостояние Юпитера с Солнцем.

10 января Юпитер окажется в противостоянии с Солнцем. Наблюдать эту картину можно с вечера до утра. По яркости планета в эти ночи уступит только Луне.

Сатурн исчезнет из поля зрения.

Сатурн заканчивает свою вечернюю видимость: с марта по июль он не будет наблюдаться за счет близости к Солнцу. 23 января Луна окажется в шести лунных дисках севернее планеты Сатурн. Нептун, доступный исключительно в телескопы, расположится северо-восточнее Сатурна.