Космос готовит сюрпризы для свердловчан в Новый год

На носу Новый год — время, когда даже взрослые немного верят в чудеса. И пока люди на Земле украшают жилища гирляндами и запускают фейерверки, космос готовит человечеству свои сюрпризы. Что именно можно будет наблюдать в небе в январе, URA.RU рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.