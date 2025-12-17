Человек-крепость: как Анатолий Сысоев удержал от падения индустриальный север Урала

В конце 1980-х Богословский алюминиевый завод, как и вся страна, вступил в полосу жесточайших испытаний. Предприятие, являвшееся градообразующим для Краснотурьинска и всего индустриального севера Свердловской области, оказалось на краю пропасти. Связи рушились, ресурсы иссякали, а будущее виделось в мрачных тонах. Именно в этот момент директором завода был назначен Анатолий Сысоев — опытнейший металлург, прошедший школу крупнейших заводов страны. Его миссия казалась невыполнимой: спасти не только завод, но и целую сеть городов, жизнь которых от него зависела. И он нашёл для этого путь, не вписывающийся ни в один учебник по управлению. Подробнее — в материале URA.RU.