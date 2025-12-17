Человек-крепость: как Анатолий Сысоев удержал от падения индустриальный север Урала

Сысоев руководил БАЗом в сложнейший период.
В конце 1980-х Богословский алюминиевый завод, как и вся страна, вступил в полосу жесточайших испытаний. Предприятие, являвшееся градообразующим для Краснотурьинска и всего индустриального севера Свердловской области, оказалось на краю пропасти. Связи рушились, ресурсы иссякали, а будущее виделось в мрачных тонах. Именно в этот момент директором завода был назначен Анатолий Сысоев — опытнейший металлург, прошедший школу крупнейших заводов страны. Его миссия казалась невыполнимой: спасти не только завод, но и целую сеть городов, жизнь которых от него зависела. И он нашёл для этого путь, не вписывающийся ни в один учебник по управлению. Подробнее — в материале URA.RU.
Опыт до руководства БАЗ.
К моменту назначения на БАЗ Анатолий Сысоев уже был сформировавшимся руководителем-бойцом. Его уникальной школой стал Таджикский алюминиевый завод, где он пять лет проработал главным инженером. Там, вдали от дома, в сложной этнической и производственной среде, он получил «особенно крепкую закалку», научившись отстаивать свои взгляды и решения перед лицом любых обстоятельств. Эта закалка оказалась бесценной, когда в 1987 году он возглавил Богословский завод. Его встретило предприятие с устаревшим оборудованием, утратившее былую славу и, главное, абсолютно не готовое к экономическому шторму, который грянул вслед за перестройкой.
Сысоев возглавил БАЗ в 1987 году.
Когда в начале 1990-х государственная система снабжения рухнула, под угрозой оказалось существование не только завода, но и десятков тысяч людей в Краснотурьинске и соседних городах — Североуральске, Карпинске, Волчанске. Перед Сысоевым встала задача, далёкая от металлургии: как накормить, обуть и обеспечить работой целый регион. Его решение было гениальным в своей простоте и радикальным по масштабу: если нет внешних поставщиков, нужно создать свои.
БАЗ при Сысоеве: полное преображение завода.
Под его руководством БАЗ превратился в настоящий «холдинг выживания». Началось масштабное импортозамещение, но не на государственном, а на местном, жизненно важном уровне. Были созданы кирпичный, колбасный, пивной и молочный заводы, для обеспечения рабочих качественной спецодеждой и товарами народного потребления был организован промышленно-торговый центр «Яса», в состав которого вошли швейное производство, типография, сеть магазинов и даже химчистка. Завод брал под свою опеку обанкротившиеся городские предприятия — от «Ремдормаша» до заводов ЖБК — обеспечивая их заказами, сохраняя коллективы и своевременно выдавая зарплату.
Это была не благотворительность, а прагматичная стратегия социальной стабильности. Сысоев понимал: чтобы люди могли выпускать алюминий, им нужно где-то жить, что-то есть и во что-то одеваться. В результате этих титанических усилий численность работающих в структуре БАЗа выросла с 2 400 до 7 500 человек. Он не дал рассыпаться социальной ткани целого района, став его бесспорным лидером и защитником.
Не только металлург, но и деятель.
Деятельность Анатолия Сысоева не ограничилась стенами цехов и новыми производствами. Его философия ответственности перед людьми простиралась гораздо дальше. При его непосредственном участии и поддержке в Краснотурьинске и Свердловской области были построены и восстановлены храмы, включая собор Максима Исповедника, возведены новые многоквартирные дома и полностью обновлён мемориальный комплекс на центральной площади города. В области была разработана и реализована губернаторская программа «Мужское здоровье».
Анатолий Сысоев активно занимался общественной деятельностью.
Будучи народным депутатом России, а затем депутатом областного парламента, он инициировал законы и соглашения, которые легли в основу социального диалога между властью, бизнесом и работниками по всей стране. Завод под его руководством четырежды побеждал во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».
Когда в феврале 2021 года Анатолия Васильевича не стало, с ним пришли проститься сотни людей. Генеральный директор БАЗа Владислав Казачков назвал его «человеком-эпохой», а простые работники вспоминали, что в лихие 90-е на их заводе всегда вовремя платили хорошие деньги.